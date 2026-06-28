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جمعية "قولنا والعمل": اتفاق "الإطار" مسار لا يمثل اللبنانيين

2026-06-28 16:06
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شددت جمعية "قولنا والعمل" على عدم التفاوض المباشر مع العدو "الإسرائيلي"، وأصدرت بيانا تلاه رئيس الجمعية الشيخ الدكتور أحمد القطان، قال فيه: "بناء على التطورات الحاصلة والمصيرية التي يمر بها وطننا، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية التي تحتم علينا قول كلمة الحق، نعلن للرأي العام اللبناني والإعلامي موقفنا الحاسم والرافض للمسارات الراهنة عبر النقاط التالية:

- ​الرفض المطلق والقاطع لما يسمى باتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان من جهة، والعدو "الإسرائيلي" والعدو الأميركي من جهة أخرى، واعتباره مسارًا لا يمثل تطلعات الشعب اللبناني.

- التأكيد على أن هذا الاتفاق لا يصب أبدًا في مصلحة لبنان ولا في مصلحة اللبنانيين، بل يشكل استجابة لضغوط تضر بالسيادة الوطنية.

- مطالبة السلطة السياسية في لبنان بالرجوع الفوري عن هذا الأمر وعن هذا الاتفاق الإطاري، انطلاقًا من المبدأ الوطني والأخلاقي بأن الرجوع عن الخطأ فضيلة.

- تبيان أنه لا مفاعيل لهذا الاتفاق على أرض الواقع عند معظم اللبنانيين، كون الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني ترفض مثل هذه الاتفاقات وتتمسك بكرامتها.

وطالبت الجمعية بأن "يقتصر طلب السلطة وموقفها الرسمي على إخراج العدو "الإسرائيلي" من لبنان بالكامل، وعودة الأراضي اللبنانية كاملة بمساحتها التاريخية كما هي دون انتقاص"، مشددة على "ضرورة منع أي شكل من أشكال الاعتداء على لبنان، وأن لا يكون التفاوض مع العدو إلا بطريقة حصرًا غير مباشرة، رفضًا لأي شكل من أشكال التطبيع المباشر مع الكيان الغاصب".
 

الكلمات المفتاحية
احمد القطان جمعية قولنا والعمل اتفاق العار
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