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جنوب لبنان تحت وطأة اعتداءات العدو المتواصلة
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لبنان

جنوب لبنان تحت وطأة اعتداءات العدو المتواصلة

2026-06-28 16:15
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يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على جنوب لبنان، في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد شنّ الطيران الحربي غارات استهدفت محيط دير سريان – الطيبة، إضافةً إلى بلدة النبطية الفوقا.

وبالتزامن، ألقت مُسيّرة العدو قنبلتين صوتيتين بالقرب من أحد المنازل في الحي الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وذلك بعدما عمدت قوات العدو فجرًا إلى رفع ساترٍ ترابي بالقرب من المحمية عند الأطراف الجنوبية الشرقية للبلدة.

كما أطلقت قوات العدو قذائف انشطارية استهدفت خراج بلدتي شبعا وشويا في قضاء حاصبيا.

وفي السياق نفسه، نفّذ العدو "الإسرائيلي" عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدة الخيام.

كذلك، واصلت مُسيّرات العدو تحليقها في مختلف المناطق اللبنانية.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
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