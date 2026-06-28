شيعت المقاومة الإسلامية وأهالي منطقة البقاع وبلدة حارة الفكاني، الشهيد المجاهد حسن علي نون "علي الرضا"، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه.

انطلق موكب التشييع بحضور حاشد ومشاركة واسعة من فعاليات بلدية واختيارية، وشخصيات دينية واجتماعية، تقدمهم مسؤول القطاع الثاني في منطقة البقاع السيد حسن الموسوي، إلى جانب حشود غفيرة من أبناء البلدة والقرى المجاورة.

هذا، وجاب جثمان الشهيد شوارع بلدة حارة الفكاني محمولًا على أكف رفاق الدرب، وسط نثر الورود والأرز، وعلت الهتافات والشعارات المؤيدة للمقاومة الإسلامية، والمنددة بالعدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان.

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