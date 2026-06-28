شيّع حزب الله، بمشاركة أهالي بلدة بريتال وقرى الجوار، الشهيد القائد أمجد زهير مظلوم "أبو زينب"، الذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن لبنان وشعبه، وذلك في مراسم تكريمية أُقيمت في حسينية البلدة، بحضور فعاليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية، ولفيف من العلماء، إلى جانب حشد كبير من الأهالي.

وخلال المراسم، قدّمت ثلّة من رفاق الشهيد المجاهدين قسم الولاء والبيعة، قبل أن تُقام الصلاة على الجثمان الطاهر بإمامة الشيخ قاسم مظلوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام حسينية البلدة على وقع الهتافات والشعارات المؤيدة للمقاومة الإسلامية ونهج الشهداء، وتقدّمته الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي (عج)، إلى جانب حملة الرايات والأكاليل، وصولًا إلى روضة شهداء بريتال، حيث وُوري الجثمان في الثرى.

الكلمات المفتاحية