شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، إلى جانب عائلة الشهيد وفعاليات دينية واجتماعية وبلدية وحشدٍ كبير من أبناء المنطقة، الشهيد المجاهد طلال محمد عقل "أبو مصطفى" في بلدته يحمر في البقاع الغربي، في موكب مهيب عكس معاني الوفاء للشهداء والتمسك بخيار المقاومة.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد، حيث ألقى الأهالي وأفراد العائلة نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن يُحمل النعش على أكفّ المجاهدين، ويتقدّم المشيعون في مسيرة حاشدة رُفعت خلالها رايات المقاومة والرايات الحسينية، بينما ردّد المشاركون الهتافات المؤكدة السير على نهج الشهداء والوفاء لتضحياتهم.

وعند جبانة البلدة، أمَّ الصلاة على جثمان الشهيد الشيخ حسن فرحات، الذي أشاد في كلمته بمسيرة الشهيد وما قدّمه في سبيل القضية التي آمن بها، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستبقى منارةً للعزة والصمود، وأن تضحياتهم لن تزيد أبناء المقاومة إلا تمسكًا بخيار الدفاع عن الأرض والكرامة.

واختُتمت مراسم التشييع بتقبّل عائلة الشهيد التعازي من المشاركين، قبل أن يُوارى الشهيد في الثرى في روضة البلدة، على وقع القسم بمواصلة الطريق الذي خطّه الشهداء، والثبات على نهج المقاومة حتى تحقيق النصر.



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