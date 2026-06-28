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لبنان

اتصال هاتفي بين الرئيسين برّي وقاليباف: تأكيد على إنهاء الحرب واستعادة السيادة
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لبنان

اتصال هاتفي بين الرئيسين برّي وقاليباف: تأكيد على إنهاء الحرب واستعادة السيادة

2026-06-28 18:16
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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، في اتصال هاتفي قضايا ثنائية، ولا سيما الوضع في لبنان.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، للرئيس برّي، أنّ إنهاء الحرب في لبنان، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه، يشكّلان جزءًا مهمًا من البند الأول في مذكّرة تفاهم إسلام آباد.

وقال قاليباف لبرّي إنّ الهدف الجادّ هو وضع حدّ للحرب في لبنان، وعودة النازحين، وإنهاء الاحتلال، وخروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية.

وأشار قاليباف إلى أنّ محادثات سويسرا أقرّت تشكيل "وحدة ضبط النزاع"، التي تضم إيران وأميركا ولبنان، بهدف ضبط الحرب في لبنان وإنهائها.

من جهته، قال برّي لقاليباف إنّ مخرجات سويسرا تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني، غير أنّ العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان.

كما شدّد برّي على أنّ اتفاق واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني هو "مؤامرة وفتنة".

وبحسب التلفزيون الإيراني، أكد قاليباف وبرّي ضرورة عقد اجتماع "وحدة ضبط النزاع" في أسرع وقت ممكن، لضبط الحرب في لبنان وإنهائها.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران نبيه بري محمد باقر قاليباف
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