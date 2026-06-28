العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي الرئيس بري تلقى اتصالًا من وزير خارجية مصر: لوجوب تجنب الفتنة 

لبنان

التجمع الإسلامي للمهندسين:
🎧 إستمع للمقال
لبنان

التجمع الإسلامي للمهندسين: "الاتفاق الاطاري" يمس بمبدأ السيادة الوطنية

2026-06-28 18:53
188

بيان صادر عن التجمع الإسلامي للمهندسين: 

"بسم الله الرحمن الرحيم

لم يكن المهندسون في لبنان يومًا بعيدين عن المحطات الوطنية الكبرى. فرسالتهم الوطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء الوطن وتنميته، وإعادة إعمار ما تهدّمه الحروب والاعتداءات، إيمانًا منهم بأن العمران لا يقوم إلا على أرضٍ حرة، وأن التنمية لا تزدهر إلا في ظل دولةٍ سيدةٍ تمتلك قرارها الوطني.

وانطلاقًا من هذه المسؤولية، ينظر التجمع الإسلامي للمهندسين ببالغ الخطورة إلى ما أُعلن أخيرًا تحت مسمى "الإطار الثلاثي" بين الولايات المتحدة الأميركية والعدو "الإسرائيلي" والجمهورية اللبنانية، لما ينطوي عليه من تجاوزٍ لحق اللبنانيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، ومن مساسٍ بمبدأ السيادة الوطنية الذي يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع لبناء الدولة واستقرارها.

إن التجمع الإسلامي للمهندسين يؤكد أن مستقبل لبنان لا يُرسم عبر تفاهمات تُصاغ خارج إرادته الوطنية أو تحت وطأة الضغوط، بل وفق ما يحفظ سيادته الكاملة، ووحدة أراضيه، وحقوقه الوطنية الثابتة.

كما يؤكد أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية أو اقتصادية، بل هي فعلٌ سيادي يرتبط بحق الدولة في رسم مستقبلها، وبحق شعبها في أن يكون شريكًا في صناعة هذا المستقبل، لا متلقيًا لنتائج ترتيبات تُفرض عليه من الخارج.

لقد وقف المهندسون اللبنانيون، ولا يزالون، في مواجهة آثار الاعتداءات المتكررة على وطنهم، فسخّروا خبراتهم لتقييم الأضرار، وتأمين السلامة العامة، وإعادة الحياة إلى المدن والبلدات والمرافق الحيوية. ومن هذا الموقع، فإنهم يرون أن حماية ما يُبنى لا تقل أهمية عن إعادة بنائه، وأن صيانة الوطن تبدأ بصيانة سيادته واستقلال قراره.

ويدعو التجمع الاسلامي للمهندسين جميع القوى الوطنية والهيئات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التمسك بالثوابت الوطنية، وتعزيز وحدة الموقف اللبناني، بما يحفظ كرامة الوطن وحقوق أبنائه، ويصون مقدراته للأجيال القادمة.

سيبقى المهندسون، كما كانوا دائمًا، شركاء في بناء لبنان، وحراسًا لعمرانه، ومدافعين عن حقه في أن يكون وطنًا سيدًا حرًا مستقلًا، لا يُفرض عليه ما يخالف إرادة شعبه أو ينتقص من حقوقه".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الحكومة اللبنانية اتفاق العار
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو يوثيق عمليات تفجير نفذها جيش العدو الصهيوني في جنوب لبنان
فيديو يوثيق عمليات تفجير نفذها جيش العدو الصهيوني في جنوب لبنان
لبنان منذ 59 دقيقة
المقاومة الإسلاميّة:‏ العدو يواصل خروقاته بالغارات والتفجيرات ونحتفظ بحقّنا في الدفاع
المقاومة الإسلاميّة:‏ العدو يواصل خروقاته بالغارات والتفجيرات ونحتفظ بحقّنا في الدفاع
لبنان منذ 7 ساعات
النائب أبو حمدان: سلاح المقاومة جزء من معادلة حماية لبنان وتنازلات السلطة تمس بسيادته
النائب أبو حمدان: سلاح المقاومة جزء من معادلة حماية لبنان وتنازلات السلطة تمس بسيادته
لبنان منذ 11 ساعة
بالصور| حزب الله يشيّع ثلّة من الشهداء في روضة
بالصور| حزب الله يشيّع ثلّة من الشهداء في روضة "جنّة الزهراء (ع)"
لبنان منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
فيديو يوثيق عمليات تفجير نفذها جيش العدو الصهيوني في جنوب لبنان
فيديو يوثيق عمليات تفجير نفذها جيش العدو الصهيوني في جنوب لبنان
لبنان منذ 59 دقيقة
اتفاق واشنطن في القانون: «حبر على ورق»!
اتفاق واشنطن في القانون: «حبر على ورق»!
مقالات مختارة منذ ساعة
لن نغفر لكم... فأنتم تدرون ما تفعلون!
لن نغفر لكم... فأنتم تدرون ما تفعلون!
مقالات مختارة منذ ساعتين
إنجاز العدو في واشنطن: شرعنة الاحتلال
إنجاز العدو في واشنطن: شرعنة الاحتلال
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة