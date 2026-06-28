حصل اتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي تناولا خلاله تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وجدد الوزير عبد العاطي تأكيد "حرص مصر على الاستقرار في لبنان"، مشددًا على أن "التركيز يجب أن يكون على ضرورة الانسحاب الكامل للعدو "الإسرائيلي" من جنوب لبنان وإنتشار الجيش اللبناني"، مؤكدًا أن "الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان".

بدوره، جدد الرئيس بري تأكيده على "وجوب تجنب الفتنة في لبنان والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي".





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