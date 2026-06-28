تستقبل حسينية بلدة بنهران – الكورة تقبّل التعازي والتبريكات بالشهيد الإعلامي محمد الحاج حسين، بمشاركة حزب الله وعائلة الشهيد، وبحضور حشد من الشخصيات السياسية وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، إلى جانب حشود شعبية من مختلف مناطق الشمال.

وقد ارتقى الشهيد محمد الحاج حسين دفاعًا عن لبنان من شماله إلى جنوبه، حيث شكّل نبأ استشهاده حالة من الحزن الكبير لدى كل من عمل معه، نظرًا لما كان له من أثر عميق في نفوس كل من عرفه. فهو لم يكن مجرد إعلامي فحسب، بل كان صوتًا مقاومًا، كتب كثيرًا عن الشهداء حتى أصبح واحدًا منهم.

وقد واجه العدو في أشرف المعارك وأنبلها، ونال الشهادة في سبيل الله بطلًا شجاعًا، مستكملًا مسيرة سيد شهداء الأمة وسائر الشهداء الأبرار الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعًا عن القضية الوطنية في وجه العدو المتغطرس، مثبتًا أن شرفاء هذه الأمة، من شمالها إلى جنوبها، سيبقون يدًا واحدة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا.

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