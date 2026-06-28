العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي النائب أبو حمدان: سلاح المقاومة جزء من معادلة حماية لبنان وتنازلات السلطة تمس بسيادته

عربي ودولي

رابطة علماء اليمن:
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

رابطة علماء اليمن: "الاتفاق الإطاري" خيانة كبرى وعمالة عظمى 

2026-06-28 20:42
203

أدانت رابطة علماء اليمن الصمت العربي والإسلامي إزاء ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة أن هذا السكوت جريمة كبيرة لا تقل عن جريمة الإبادة الجماعية.

ودعت الرابطة أبناء الأمة إلى اتخاذ موقف ورفع الصوت وتنظيم الاحتجاجات، مؤكدة دعمها لمحور الجهاد والمقاومة الذي يمثل الوجه المشرق للأمة.

كما أعربت عن إدانتها للخيانة الكبرى والعمالة العظمى من جانب الحكومة اللبنانية، على خلفية توقيعها اتفاقًا إطاريًا مع الكيان "الإسرائيلي"، محمّلة الحكومة اللبنانية ومن يدعمها من الدول العربية مسؤولية تداعيات هذا الاتفاق وانعكاساته على الداخل اللبناني، وما قد يسببه من إثارة للفتنة لصالح الاحتلال.

وفي السياق، أشادت الرابطة بموقف حزب الله في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي".

كما أدانت التوغلات "الإسرائيلية" في سورية، وانتقدت صمت الجماعات المسلحة المسيطرة هناك إزاء تلك التطورات.

وفي السياق نفسه، باركت ثبات وانتصارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن مبدأ وحدة الساحات يمثل مبدأً إسلاميًا وليس قضية سياسية.

واختتمت الرابطة بيانها بالإشادة بما ورد في بيان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، داعية أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والاستعداد لساعة الصفر من أجل انتزاع حقوقه المشروعة.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية رابطة علماء اليمن اتفاق العار
إقرأ المزيد
المزيد
النفط يصعد بعد تبادل الضربات بين إيران وأميركا في الشرق الأوسط
النفط يصعد بعد تبادل الضربات بين إيران وأميركا في الشرق الأوسط
عربي ودولي منذ ساعة
نيويورك تايمز: ابنا ترامب يحصلان على حصة في مشروع تنغستن بكازاخستان
نيويورك تايمز: ابنا ترامب يحصلان على حصة في مشروع تنغستن بكازاخستان
عربي ودولي منذ ساعتين
عراقجي من بغداد: نقض أميركا والكيان الصهيوني لتفاهم إسلام آباد عائق أمام الاستقرار 
عراقجي من بغداد: نقض أميركا والكيان الصهيوني لتفاهم إسلام آباد عائق أمام الاستقرار 
عربي ودولي منذ 7 ساعات
رابطة علماء اليمن:
رابطة علماء اليمن: "الاتفاق الإطاري" خيانة كبرى وعمالة عظمى 
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
اتفاق واشنطن في القانون: «حبر على ورق»!
اتفاق واشنطن في القانون: «حبر على ورق»!
مقالات مختارة منذ ساعة
لن نغفر لكم... فأنتم تدرون ما تفعلون!
لن نغفر لكم... فأنتم تدرون ما تفعلون!
مقالات مختارة منذ ساعتين
إنجاز العدو في واشنطن: شرعنة الاحتلال
إنجاز العدو في واشنطن: شرعنة الاحتلال
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
الرئيس بري:
الرئيس بري: "اتفاق واشنطن" إملاءات أسوأ من 17 أيار... ولن يُنفّذ
مقالات مختارة منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة