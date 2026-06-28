أدانت رابطة علماء اليمن الصمت العربي والإسلامي إزاء ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة أن هذا السكوت جريمة كبيرة لا تقل عن جريمة الإبادة الجماعية.

ودعت الرابطة أبناء الأمة إلى اتخاذ موقف ورفع الصوت وتنظيم الاحتجاجات، مؤكدة دعمها لمحور الجهاد والمقاومة الذي يمثل الوجه المشرق للأمة.

كما أعربت عن إدانتها للخيانة الكبرى والعمالة العظمى من جانب الحكومة اللبنانية، على خلفية توقيعها اتفاقًا إطاريًا مع الكيان "الإسرائيلي"، محمّلة الحكومة اللبنانية ومن يدعمها من الدول العربية مسؤولية تداعيات هذا الاتفاق وانعكاساته على الداخل اللبناني، وما قد يسببه من إثارة للفتنة لصالح الاحتلال.

وفي السياق، أشادت الرابطة بموقف حزب الله في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي".

كما أدانت التوغلات "الإسرائيلية" في سورية، وانتقدت صمت الجماعات المسلحة المسيطرة هناك إزاء تلك التطورات.

وفي السياق نفسه، باركت ثبات وانتصارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن مبدأ وحدة الساحات يمثل مبدأً إسلاميًا وليس قضية سياسية.

واختتمت الرابطة بيانها بالإشادة بما ورد في بيان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، داعية أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والاستعداد لساعة الصفر من أجل انتزاع حقوقه المشروعة.

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