العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

لبنان

النائب أبو حمدان: سلاح المقاومة جزء من معادلة حماية لبنان وتنازلات السلطة تمس بسيادته
🎧 إستمع للمقال
لبنان

النائب أبو حمدان: سلاح المقاومة جزء من معادلة حماية لبنان وتنازلات السلطة تمس بسيادته

2026-06-28 21:30
229

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب رامي أبو حمدان، أنّ "ما صدر عن السلطة في سياق التفاوض مع "إسرائيل" يتضمّن تنازلات تمسّ بالسيادة الوطنية"، محذّرًا من أنّ "أيّ تفاهم يُتيح لـ"إسرائيل" حرية الحركة أو يستهدف سلاح المقاومة يمثّل خطرًا على لبنان وحقوقه الوطنية".

وأكّد حمدان، خلال حفل تأبيبي أُقيم في بلدة عين كفر زبد البقاعية بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد بلال شكر، الأحد 28 حزيران/يونيو 2026، أنّ "سلاح المقاومة سيبقى جزءًا من معادلة حماية لبنان"، رافضًا "أيّ محاولة لنزع سلاح المقاومة"، وجازمًا بأنّ "خيار المقاومة سيستمر حتى انسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وأشاد أبو حمدان بالدور الإيراني، قائلًا: "الجمهورية الإسلامية حقّقت، عبر مسارها التفاوضي مكاسب تصب في مصلحة لبنان"، منتقدًا في المقابل "نهج الاستسلام الذي تعتمده السلطة اللبنانية".

وفيما أكّد "الحرص على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي"، رفض أبو حمدان "أيّ مساس بسيادة لبنان أو كرامة شعبه".

الكلمات المفتاحية
لبنان السيادة رامي ابو حمدان سلاح المقاومة السلطة اتفاق العار
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو يوثيق عمليات تفجير نفذها جيش العدو الصهيوني في جنوب لبنان
فيديو يوثيق عمليات تفجير نفذها جيش العدو الصهيوني في جنوب لبنان
لبنان منذ ساعة
المقاومة الإسلاميّة:‏ العدو يواصل خروقاته بالغارات والتفجيرات ونحتفظ بحقّنا في الدفاع
المقاومة الإسلاميّة:‏ العدو يواصل خروقاته بالغارات والتفجيرات ونحتفظ بحقّنا في الدفاع
لبنان منذ 7 ساعات
النائب أبو حمدان: سلاح المقاومة جزء من معادلة حماية لبنان وتنازلات السلطة تمس بسيادته
النائب أبو حمدان: سلاح المقاومة جزء من معادلة حماية لبنان وتنازلات السلطة تمس بسيادته
لبنان منذ 12 ساعة
بالصور| حزب الله يشيّع ثلّة من الشهداء في روضة
بالصور| حزب الله يشيّع ثلّة من الشهداء في روضة "جنّة الزهراء (ع)"
لبنان منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
فيديو يوثيق عمليات تفجير نفذها جيش العدو الصهيوني في جنوب لبنان
فيديو يوثيق عمليات تفجير نفذها جيش العدو الصهيوني في جنوب لبنان
لبنان منذ ساعة
اتفاق واشنطن في القانون: «حبر على ورق»!
اتفاق واشنطن في القانون: «حبر على ورق»!
مقالات مختارة منذ ساعة
لن نغفر لكم... فأنتم تدرون ما تفعلون!
لن نغفر لكم... فأنتم تدرون ما تفعلون!
مقالات مختارة منذ ساعتين
إنجاز العدو في واشنطن: شرعنة الاحتلال
إنجاز العدو في واشنطن: شرعنة الاحتلال
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة