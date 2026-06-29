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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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عاشوراء 2026
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-29 00:51
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06:30 |
راميريز: لا يمكن الوثوق بترامب.. وهيغسيت وروبيو ونتنياهو يجب محاسبتهم على مساعيهم لجرّ الأمريكيين إلى حرب أخرى لا نهاية لها
06:30 |
راميريز: يجب على الكونغرس استعادة سلطته وإنهاء هذه الحرب
06:29 |
النائبة الأميركية ديليا راميريز: فشل مجلس الشيوخ في تمرير قرار صلاحيات الحرب مع إيران لأن الجمهوريين وثقوا في دعاة الحرب الذين يسعون إلى السلام
06:01 |
عراقجي: سنتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل
06:00 |
عراقجي: نسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام
00:59 |
عراقجي: نعلن استعداد إيران للحوار مع الدول المطلة على الخليج من أجل إنشاء آلية للأمن الجماعي
00:56 |
عراقجي في أثناء لقائه رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي: نأمل أن تسعى دول المنطقة لصياغة أمن جماعي يقوم على الثقة والتعاون
00:55 |
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي في أثناء لقائه عراقجي: لا ننسى دعم إيران للعراق خاصة في مواجهة "داعش" والإرهاب
00:54 |
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: نقض بعض بنود مذكرة التفاهم من قبل أميركا والكيان الصهيوني ولا سيما البند الأول عائق أمام استعادة الأمن والاستقرار
00:54 |
عراقجي: إيران تتابع بحسن نية تنفيذ بنود التفاهم على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام لكنها ستتعامل بحسم إزاء أي نقض للعهود
00:53 |
الخارجية الايرانية :عراقجي أكد ضرورة سعي دول المنطقة لإقرار سلام وأمن مستدامين بعيدًا عن التدخل العسكري للقوى الخارجية
00:53 |
عراقجي: سنتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل
00:53 |
الخارجية الايرانية: عراقجي التقى الرئيس العراقي نزار آميدي ونقل له تحيات قائد الثورة والرئيس بزشكيان
00:52 |
الخارجية الايرانية :عراقجي أكد لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي ضرورة إنشاء آلية ذاتية لإقرار السلام من قبل دول المنطقة
00:52 |
الخارجية الايرانية : عراقجي شرح للعبودي نكث أميركا للعهود والانتهاكات المتكررة لمذكرة تفاهم إسلام آباد
الكلمات المفتاحية
الجيش الايراني الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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