إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
06:30 |راميريز: لا يمكن الوثوق بترامب.. وهيغسيت وروبيو ونتنياهو يجب محاسبتهم على مساعيهم لجرّ الأمريكيين إلى حرب أخرى لا نهاية لها
06:29 |النائبة الأميركية ديليا راميريز: فشل مجلس الشيوخ في تمرير قرار صلاحيات الحرب مع إيران لأن الجمهوريين وثقوا في دعاة الحرب الذين يسعون إلى السلام
00:59 |عراقجي: نعلن استعداد إيران للحوار مع الدول المطلة على الخليج من أجل إنشاء آلية للأمن الجماعي
00:56 |عراقجي في أثناء لقائه رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي: نأمل أن تسعى دول المنطقة لصياغة أمن جماعي يقوم على الثقة والتعاون
00:55 |مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي في أثناء لقائه عراقجي: لا ننسى دعم إيران للعراق خاصة في مواجهة "داعش" والإرهاب
00:54 |وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: نقض بعض بنود مذكرة التفاهم من قبل أميركا والكيان الصهيوني ولا سيما البند الأول عائق أمام استعادة الأمن والاستقرار
00:54 |عراقجي: إيران تتابع بحسن نية تنفيذ بنود التفاهم على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام لكنها ستتعامل بحسم إزاء أي نقض للعهود
00:53 |الخارجية الايرانية :عراقجي أكد ضرورة سعي دول المنطقة لإقرار سلام وأمن مستدامين بعيدًا عن التدخل العسكري للقوى الخارجية
00:53 |الخارجية الايرانية: عراقجي التقى الرئيس العراقي نزار آميدي ونقل له تحيات قائد الثورة والرئيس بزشكيان
00:52 |الخارجية الايرانية :عراقجي أكد لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي ضرورة إنشاء آلية ذاتية لإقرار السلام من قبل دول المنطقة
00:52 |الخارجية الايرانية : عراقجي شرح للعبودي نكث أميركا للعهود والانتهاكات المتكررة لمذكرة تفاهم إسلام آباد