أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي ضرورة إنشاء آلية ذاتية لإقرار السلام من قبل دول المنطقة، وسعيها لإقرار سلام وأمن مستدامين بعيدًا عن التدخل العسكري للقوى الخارجية، شارحًا للعبودي نكث أميركا للعهود والانتهاكات المتكررة لمذكرة تفاهم إسلام آباد، حيث شدد عراقجي على أن نقض بعض بنود مذكرة التفاهم من قبل أميركا والكيان الصهيوني ولا سيما البند الأول عائق أمام استعادة الأمن والاستقرار، مجددًا التأكيد على أن إيران تتابع بحسن نية تنفيذ بنود التفاهم على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام لكنها ستتعامل بحسم وستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق أو نقض للعهود من جانب الطرف المقابل.

ومن جهته، قال العبودي في أثناء اللقاء "لا ننسى دعم إيران للعراق خاصة في مواجهة "داعش" والإرهاب".

وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية الإيراني الرئيس العراقي نزار آميدي ونقل له تحيات قائد الثورة آية السيد مجتبى خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كما التقى رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي معربًا عن أمله في أن تسعى دول المنطقة لصياغة أمن جماعي يقوم على الثقة والتعاون، ومعلنًا استعداد إيران للحوار مع الدول المطلة على الخليج من أجل إنشاء آلية للأمن الجماعي.

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