بيان صادر عن المقاومة الإسلاميّة:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

واصل جيش العدوّ "الإسرائيليّ" أمس الأحد 28-06-2026 خروقاته المستمرّة لوقف إطلاق النار وفقًا للآتي:

- غارة من الطيران الحربيّ على مبنى سكنيّ في مدينة النبطيّة.

- غارة من الطيران الحربيّ على مبنى سكنيّ في بلدة ميفدون.

- غارة من الطيران المسيّر على أرض مفتوحة في بلدة فرون.

- تفجير مبانٍ سكنيّة في بلدتَي الطيبة وحدّاثا.

- تفجير في بلدة مجدل زون.

- إلقاء قنابل صوتيّة قرب المدنيّين في بلدتَي برج قلاويه وبرعشيت.

- إلقاء أجسام مشبوهة فوق بلدتَي النبطية الفوقا وكفرتبنيت.

تؤكّد المقـاومة الإسلاميّة مجدّدًا أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهـاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النـار الذي التزمت به حتّى الآن، وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها، وتحتفظ بحقّها في الدفاع عن وطنها وشعبها.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الإثنين 29-06-2026‏

14 محرّم 1448 هـ

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