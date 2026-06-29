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نيويورك تايمز: ابنا ترامب يحصلان على حصة في مشروع تنغستن بكازاخستان
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نيويورك تايمز: ابنا ترامب يحصلان على حصة في مشروع تنغستن بكازاخستان

2026-06-29 06:56
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حصل مستثمرون في شركة "Dominari Securities"، المملوكة جزئيًا لابني الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دونالد جونيو وإريك على حصة 20% في هيكل مرتبط بمشروع استخراج التنغستن بكازاخستان.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الصفقة تمت بعد أسابيع من نجاح وزير التجارة هوارد لوتنيك والرئيس ترامب في الحصول، عبر اتصالات مباشرة مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، على موافقته لتوفير وصول لشركة أميركية غير معروفة إلى احتياطيات التنغستن في البلاد، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها فتحت الباب أمام فرص تجارية كبرى.

وأضافت الصحيفة أن شركة الاستثمار "كانتور فيتزجيرالد"، التي تسيطر عليها عائلة لوتنيك (وزير التجارة هوارد لوتنيك) ويشرف عليها ابناه براندون وكايل، ساعدت أحد المستثمرين البارزين الذين كانوا يعملون مع "Dominari" في صفقة كازاخستان على جمع 210 ملايين دولار للهيكل المرتبط بالمشروع.

ويشير التقرير إلى أن الفرصة التجارية "لم يرها ترامب ولوتنيك فقط، بل بدأ أبناؤهما بعد فترة وجيزة في ممارسة الأعمال مع شركاء الصفقة التي كان آباؤهم يجرونها"، مما يثير تساؤلات حول حدود الفصل بين المصالح التجارية الشخصية لعائلة الرئيس والسياسات الدبلوماسية للإدارة الأميركية.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها تساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل بين عائلة ترامب والنشاط الدبلوماسي للإدارة، حيث سبق أن أثارت مشاريع عائلة ترامب في دول مثل سلوفينيا وألبانيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية جدلًا مماثلًا، خاصة مع تزامنها مع مفاوضات حكومية أو زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية المعادن دونالد ترامب كازاخستان
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