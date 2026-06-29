في اليوم الـ٢٦٣ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد ٥ فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات "إسرائيلية" على القطاع خلال ٢٤ ساعة.

واستشهدت الطفلة ألين الفرا (١٣ عامًا) في قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف منطقة دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس بعد وقت قصير من استشهاد طلال جابر محمد عبد العال (٤٥ عامًا) في غارة "إسرائيلية" على منطقة المواصي غرب المدينة.

كما استشهد مواطنان في قصف "إسرائيلي" على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وهما وائل لبد وعماد الرضيع.

وتشهد بلدة بيت لاهيا عمليات إطلاق نار "إسرائيلية" متواصلة مع تقدم الدبابات ما أسفر عن إصابة خمسة مواطنين بالرصاص وشظايا القصف المدفعي.

وتجدد القصف المدفعي "الإسرائيلي" لشمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة مع تقدم الدبابات بجحر الديك شمال شرق المخيم.

ونفذ الجيش "الإسرائيلي" ثلاث عمليات نسف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء ١٠٤٥ إضافة إلى ٣٣٧٢ مصابًا، بينما تمكنت سيارات الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨٦ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٣٠٥٤ والمصابين ١٧٣٤٨٠ .

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