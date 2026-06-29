العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي واشنطن: المحادثات الفنية مع طهران لا تزال في مسارها الصحيح

إيران

عارف: ابتداء من يوم الجمعة وصول الضيوف الأجانب لحضور مراسم تشييع الإمام الشهيد (رض)
🎧 إستمع للمقال
إيران

عارف: ابتداء من يوم الجمعة وصول الضيوف الأجانب لحضور مراسم تشييع الإمام الشهيد (رض)

2026-06-29 10:28
203

أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، عن وصول الوفود والمسؤولين الأجانب ابتداءً من يوم الجمعة للمشاركة في مراسم الوداع وتشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رض)؛ لافتًا الى إنجاز التخطيط اللازم لاستقبال هؤلاء الضيوف، وحضورهم في المراسم، وعقد اللقاءات الثنائية مع مسؤولي البلاد.

وقد استهل النائب الأول لرئيس الجمهورية جلسة الحكومة التي ترأسها يوم الأحد، تصريحاته، بالكلام عن إحياء ذكرى شهداء السابع من تير (28 حزيران 1981، وهم رئيس القضاء آية الله بهشتي و72 من رفاقه)؛ مبينًا أن العدو زعم خلال الأشهر الأولى من حرب الثماني سنوات المفروضة على إيران (1988-1980)، وبعد حادثة الثلاثين من خرداد (20 حزيران 1981)، بأن هذه الأحداث ستطوي صفحة نظام الجمهورية الإسلامية، لكن صلابة النظام وقوته أثبتتا للعدو عكس ذلك.

وأشار عارف إلى وجود تماسك ووئام ووفاق بين السلطة القضائية والحكومة، مؤكدًا أن العلاقات بين السلطتين في وضع جيد؛ فالسلطة القضائية تسعى إلى حل مشاكل الحكومة وتلبية مطالبها، وفي المقابل، فإن نهج الحكومة يقوم على تلبية مطالب السلطة القضائية. كما تُعقد اجتماعات منتظمة بين رئيسي ونواب السلطتين، وكانت ثمرة هذه الاجتماعات التفاهم وحل المشاكل.

وتابع "أن مراسم الوداع وتشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الاسلامية الشهيد، والتي ستُقام في الأيام المقبلة، ربما تكون أهم حدث في القرن الحادي والعشرين. فالشعب هو المضيف الأساسي لهذه المراسم، وهو حاضر في الميدان، وقد تحقق شعار "كل بيت موكب". كما حضرت المؤسسات الحكومية والعامة والمنظمات غير الحكومية بشكل جيد، وأتقدم بالشكر الخالص للجميع".

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى وجود استعداد جيد لإقامة هذه المراسم: تم اتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة لمنع الازدحام والضغط الجماهيري من التسبب في أي حادث. و"سنشهد بإذن الله هذه المراسم في أجواء مهيبة، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمن للشعب".

وفي معرض حديثه عن إقبال المسؤولين الأجانب على حضور مراسم الوداع وتشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الاسلامية الشهيد، قال عارف: "سيصل إلى البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة ضيوف أعزاء من مختلف الدول للمشاركة في هذه المراسم، وقد تم التخطيط المناسب لاستقبال هؤلاء الضيوف، وترتيب مشاركتهم في المراسم المقامة، وكذلك عقد اللقاءات الثنائية مع مسؤولي بلادنا".

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي تشييع
إقرأ المزيد
المزيد
بقائي: أولويتنا ضمان تنفيذ مذكّرة التفاهم.. ولا اجتماعات تفاوضية في الأيام المقبلة
بقائي: أولويتنا ضمان تنفيذ مذكّرة التفاهم.. ولا اجتماعات تفاوضية في الأيام المقبلة
إيران منذ 3 دقائق
عراقجي يبحث مع محافظ كربلاء تفاصيل مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الشهيد الخامنئي
عراقجي يبحث مع محافظ كربلاء تفاصيل مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الشهيد الخامنئي
إيران منذ 3 ساعات
رئيس السلطة القضائية في إيران: التوجيهات الصادرة عن قائد الثورة الإسلامية أوامر واجبة
رئيس السلطة القضائية في إيران: التوجيهات الصادرة عن قائد الثورة الإسلامية أوامر واجبة
إيران منذ 5 ساعات
غريب آبادي: لا اجتماعات فنية إيرانية أميركية مقررة هذا الأسبوع
غريب آبادي: لا اجتماعات فنية إيرانية أميركية مقررة هذا الأسبوع
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
عراقجي يبحث مع محافظ كربلاء تفاصيل مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الشهيد الخامنئي
عراقجي يبحث مع محافظ كربلاء تفاصيل مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الشهيد الخامنئي
إيران منذ 3 ساعات
عارف: ابتداء من يوم الجمعة وصول الضيوف الأجانب لحضور مراسم تشييع الإمام الشهيد (رض)
عارف: ابتداء من يوم الجمعة وصول الضيوف الأجانب لحضور مراسم تشييع الإمام الشهيد (رض)
إيران منذ 12 ساعة
بين الحشود المليونية.. صور الشهيد الامام علي الخامنئي حاضرة في ركضة طويريج بكربلاء
بين الحشود المليونية.. صور الشهيد الامام علي الخامنئي حاضرة في ركضة طويريج بكربلاء
عربي ودولي منذ 3 أيام
عراقجي: لن ننسى ولن نغفر
عراقجي: لن ننسى ولن نغفر
إيران منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة