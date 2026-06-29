أعلن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، المعنية بإدارة مضيق هرمز.

وكتب غريب آبادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 29 حزيران/يونيو 2026 يقول: "خلال زيارة إلى مسقط، عُقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عُمان عبد العزيز الهنائي".

وأضاف غريب آبادي: "خلال هذا الاجتماع، استعرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، وتبادلنا وجهات النظر حول إدارة المضيق مستقبلًا في إطار المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام آباد والحقوق السيادية للدول الساحلية".

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