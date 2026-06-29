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اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات:
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لبنان

اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات: "اسرائيل" تريد زرع الفتنة الداخلية في لبنان

2026-06-29 11:29
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حذّر اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات "من أن ""اسرائيل" ترمي إلى زرع الفتنة الداخلية في لبنان وإلى إلغاء أي تفاهم ممكن بين السلطة السياسية وبين حزب الله والوصول إلى قواسم مشتركة حول الثوابت النهائية لحفظ الأرض والسيادة اللبنانية".

وقال اللقاء في بيان له إن ""اسرائيل" تعتبر نفسها على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس منتصرة‘ مع هذا الإتفاق الذي يمنحها البقاء في المنطقة الأمنية وتعتبر نفسها تمتلك حرية الحركة عند تقدير منها لأي تهديد خارج حسابات شركاء الإتفاق".

ودعا اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات إلى معاودة الحوار المباشر أو بالواسطة بين الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون وحزب الله تداركا لما هو الأسوأ في الداخل اللبناني، مضيفًا "يُراهن في هذا السياق على أدوار كل من الرئيس نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط والمرجعيات السياسية والروحية والشعبية".

وشدّد على "الإلتزام بالسلم الأهلي تجنّبًا لأن تكون "اسرائيل" لاعبًا تخريبيًا في الداخل اللبناني".

كذلك أشاد بوحدة المؤسسة العسكرية وبمواقف قائدها العماد رودولف هيكل في صيانة الوحدة الوطنية والحؤول دون حرب أهلية، وحذّر من اغتيالات في الداخل اللبناني.

كما شدّد اللقاء على أن الجنوب هو عقدة الحل والاستقرار والسلام في المنطقة، وهذا ما ينبغي استثماره كورقة ضغط كون الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينشد "سلاما طويلا"‘ في المنطقة عبر "اتفاق النوايا" الأميركي – الايراني.

وختم "لا استقرار في لبنان خارج تفاهمات أميركية – إيرانية يكون لبنان الرسمي والشعبي جزءا منها".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الحكومة اللبنانية
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