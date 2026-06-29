أكّد رئيسا بلدية فرون حسن بزي، وزوطر الغربية عبد عز الدين، عدم وجود جيش الاحتلال داخل البلدتين، خلافًا لما يروج له العدو الصهيوني في ادعاءاته عن استعداده للانسحاب منهما وتسليمهما للجيش اللبناني في إطار ما يسميه العدو بـ"مناطق تجريبية".

وأشار بزي في حديث لصحيفة "الأخبار" نشر اليوم الاثنين 29 حزيران/يونيو 2026، إلى وجود عسكري لبناني إلى جانب قوات اليونيفيل في بلدة فرون، مؤكدًا "عودة سكان البلدة إليها منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار".

ولفت بزي إلى أنّ "البلدية فتحت مركز إيواء لأهالي فرون النازحين داخل القرية في المدرسة الرسمية، بعد الحصول على إذن من وزارة التربية". والآن، توجد في فرون 75 عائلة تقيم إما في مركز الإيواء، وإما في المنازل القابلة للسكن، والتي لا يحتاج إصلاحها لأكثر من "تركيب نايلون على النوافذ المكسرة". وفي حال بدأت ورشة إعادة الإعمار، فمن المتوقع أن يعود عدد أكبر من القاطنين في القرية.

في زوطر الغربية شمال نهر الليطاني، الوضع مشابه لفرون، ولكن الأهالي لم يعودوا. وأكد رئيس بلديتها عبد عز الدين لصحيفة "الأخبار" أن بلدة زوطر الغربية "غير محتلة"، إلا أنه لفت إلى أن "دبابات الاحتلال موجودة في خراج البلدة، بين الزوطرين (الشرقية والغربية)". وبسبب هذا الوجود القريب للاحتلال، طلبت البلدية من الأهالي التريث في العودة، لا سيّما وأنّ أحياء في البلدة تدخلها الدبابات من وقت إلى آخر، وتمشط محيطها، قبل الخروج منها.

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