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جنبلاط: كبار مفاوضي بعبدا وثلة اختصاصيي السراي أغفلوا اتفاق الهدنة إن لم نقل حذفوه 
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لبنان

جنبلاط: كبار مفاوضي بعبدا وثلة اختصاصيي السراي أغفلوا اتفاق الهدنة إن لم نقل حذفوه 

2026-06-29 12:30
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قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: "على سبيل التذكير فإن اتفاق الهدنة أساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية و"إسرائيل" كما أنه جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف".

وفي تغريدة له على منصة "إكس"، تابع جنبلاط: " كبار المفاوضين مع نخبة المستشارين في بعبدا وثلة الاختصاصيين في السراي ارتؤوا إغفاله إن لم نقل حذفه". 

يذكر أنّ اتفاقية الهدنة التي يتحدّث عنها جنبلاط وقّعت بين لبنان وكيان العدو عام 1949، ولم يلتزم بها العدو يومًا، بل احتلّ الأرض اللبنانية ومارس شتى أنواع القتل والتدمير والتهجير بحق الشعب اللبناني.

الكلمات المفتاحية
وليد جنبلاط جوزاف عون نواف سلام
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