نشر موقع "أكسيوس" الأميركي تقريرًا تحدّث عن تراجع كبير في دعم الحزب الجمهوري لـ"إسرائيل"، منبهًا إلى أن ذلك يأتي بعدما "خسر" رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الحزب الديمقراطي.

وتحدث الموقع عن انقلاب الجمهوريين وخاصة جيل الشباب منهم على "إسرائيل" بسبب العدوان على غزة.

كما قال: "إن نتنياهو وعلى مدار خمسة عشر عامًا عوض عن تراجع دعم الديمقراطيين من خلال توطيد العلاقات مع الجمهوريين. وبالتالي نبه من أن نتنياهو و"إسرائيل" عمومًا سيكونان أمام مشكلة حقيقية في غياب ضمان الدعم الجمهوري".

كذلك تابع الموقع "أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس "وبّخ" المسؤولين "الإسرائيليين" بسبب رفضهم للاتفاق مع إيران". ولفت إلى تراجع نسب المشاهدة للمدعو بن شابيرو، وهو شخصية أميركية إعلامية من معسكر اليمين معروف بدعمه لـ"إسرائيل"".

كما أضاف الموقع أن "إسرائيل" باتت الاختبار الجديد في معركة معسكر اليمين الإلكترونية مع مؤسسة الحزب الجمهوري. وأشار إلى أن رسائل "معاداة السامية" (وفق تعبير الموقع) التي تروج لها شخصيات يمينية مثل المدعو نيك فوينتيس التي تنتقد المحافظين التقليديين بسبب الولاء المفرط لـ"إسرائيل" أصحبت (الرسائل) منتشرة على نحو واسع لدى المحافظين من جيل الشباب.

وتحدث الموقع عن انشقاقات داخل الحزب الجمهوري حيال "إسرائيل"، مشيرًا إلى استطلاع أجراه مركز بيو في نيسان/أبريل الماضي كشف أن أربعة من كل عشرة جمهوريين يتبنون موقفًا غير إيجابي تجاه "إسرائيل"، حيث تبنت نسبة ٥٧٪ من الجمهوريين ممن تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٤٩ عامًا هذا الموقف، مقابل واحد من كل أربعة ممن يفوق عمرهم خمسين عامًا.

كذلك استشهد الموقع باستطلاع أجرته جامعة كوينيب هذا الشهر والذي كشف أن واحدًا من أصل كل خمس جمهوريين رأى أن الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل" بشكل مفرط، منبهًا إلى أن هذه النسبة تساوي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات بعد عملية طوفان الأقصى.

كما قال الموقع إن التدمير "الإسرائيلي" في غزة دفع بالجمهوريين الأقل سنًا إلى إعادة تقييم موقفهم حيال "إسرائيل". وأشار إلى استطلاع أجرته جامعة ميريلاند كشف أن نسبة ٤٦٪ من الجمهوريين اعتبروا أن أعمال "إسرائيل" العسكرية مبررة في إطار "الدفاع عن النفس"، بينما بلغت هذه النسبة ٢٢٪ فقط لدى من تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٤ عامًا.

كذلك لفت الموقع إلى استطلاع آخر أجري في أيار/مايو الماضي، كشف أن واحدًا من أصل كل أربعة جمهوريين فقط يتبنون نظرة إيجابية حيال "إسرائيل"، مقابل واحد من أصل كل ثلاثة لديهم نظرة سلبية.

وبينما أشار إلى استطلاع أجراه مركز غالوب في شباط/فبراير كشف أن ٧٠٪ من الجمهوريين يتعاطفون أكثر مع "الإسرائيليين" من الفلسطينيين، نبه إلى أن هذه النسبة تمثل تراجعًا بفارق عشر نقاط مقارنة مع عام ٢٠٢٤.

الكلمات المفتاحية