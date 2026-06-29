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إيران

غريب آبادي: لا اجتماعات فنية إيرانية أميركية مقررة هذا الأسبوع
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إيران

غريب آبادي: لا اجتماعات فنية إيرانية أميركية مقررة هذا الأسبوع

2026-06-29 14:15
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نفى نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، ما تناقلته وسائل الإعلام الأميركية عن جولة مفاوضات فنية بين الجانبين الإيراني والأميركي ستعقد يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وردًا على سؤال من الصحفيين حول مفاوضات فريق العمل الفني في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المفروضة، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي أنه "لا توجد خطط لعقد اجتماعات فريق العمل الفني هذا الأسبوع".

وقال غريب آبادي: "على الرغم من استمرار المشاورات مع قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، كالمعتاد، إلا أنه لا يمكن تأكيد ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أنباء عن عقد محادثات فريق العمل الفني في الدوحة".

وأضاف: "ستُعقد الجولة الأولى من المحادثات الفنية في إطار فرق العمل المُخصصة حال استيفاء الشروط والتوصل إلى اتفاق بشأن الموعد والمكان، وتستمر المشاورات في هذا الشأن عبر دول وسيطة".

تجدر الإشارة إلى أنه، وفقًا لإعلان سابق، كان من المقرر عقد اجتماعات فريق العمل الفني في سويسرا هذا الأسبوع.

وكانت بعض وسائل الإعلام الأميركية قد أعلنت يوم الأحد في تقارير متضاربة أن هذه الاجتماعات ستعقد، بينما أفادت وسائل أخرى بإلغائها.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد أفاد بأن الجانبين يعتزمان اللقاء غدًا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة. ولم يرد تأكيد رسمي لهذا الأمر.

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الجمهورية الاسلامية في إيران الولايات المتحدة تفاهم إسلام أباد
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