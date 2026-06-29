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حمادة: لبنان بدون المقاومين غير موجود.. وسنقطع يد من يريد جر البلد إلى حرب أهلية
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لبنان

حمادة: لبنان بدون المقاومين غير موجود.. وسنقطع يد من يريد جر البلد إلى حرب أهلية

2026-06-29 14:41
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شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة على أنّ "لبنان بدون المقاومين والشهداء غير موجود على الخارطة"، مؤكدًا أن السلطة الحالية هي "آخر ورقة يلعبها المشروع الصهيو-أميركي للالتفاف على التفاهم الإيراني-الأميركي".

جاء ذلك خلال كلمة له في الاحتفال التأبيني للشهيد الدكتور محمد البزال، الذي أقيم في حسينية بلدة البزالية بحضور فعاليات حزبية وعائلية، وأهالي البلدة والجوار، وعوائل الشهداء.

وقال حمادة: "الإطار الذي يُتحدث عنه هو إطار تجاوز للدستور وتجاوز للميثاق، ويضع لبنان على خارطة جديدة لا بد أن تناقش على نحو التأسيس".

وتوجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون قائلًا: "فليعلم جوزيف عون أنه وضع كل أسس لبنان الآن على المشرحة من جديد، وعليه أن يتحمل ما ينتج عن هذه المشرحة على مستوى لبنان الجديد".

وأضاف: "لا يستقيم هذا البلد، ولا حتى الشرق الأوسط، بدون أهله، بدون المقاومين، بدون الشهداء، بدون الأبطال، بدون أهل البلد".  

واعتبر أن ""الإسرائيلي" فشل طيلة 40 عامًا وأكثر بقوته الغاشمة وأمواله وكبريائه أن يحقق ما يريد، وهو اليوم يلعب ورقته الأخيرة بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية عبر سلطة لبنانية كوّنها نتنياهو وترامب".

وختم حمادة مشددًا على رفض الانجرار إلى صراع داخلي.

الكلمات المفتاحية
المقاومة ايهاب حمادة اتفاق العار
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