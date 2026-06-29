يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على جنوب لبنان عبر غارات جوية وتحليق مكثّف للطيران المسيّر والحربي، بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف طالت عددًا من البلدات والقرى الحدودية.

وقد خرق الطيران الحربي المعادي على علوّ منخفض أجواء قرى إقليم التفاح ومنطقة النبطية، وألقى بالونات حرارية في أجواء المنطقة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف، فيما ألقى العدو قنبلة صوتية باتجاه أحد المنازل في بلدة إبل السقي.

كما خرقت مسيّرة للعدو أجواء الزهراني والقرى المجاورة.

وكانت قد فجّرت قوات العدو ليلًا، مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثا، وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلاويه وبرعشيت.

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