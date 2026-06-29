أكد رئيس السلطة القضائية في إيران؛ حجة الإسلام الشيخ غلام حسين محسني إيجئي التزامه والأجهزة القضائية كافة، بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن قائد الثورة الإسلامية، واصفًا إياها بأنها "أوامر واجبة الاتباع" تتطلب تنفيذًا دقيقًا وسريعًا ودون أي تهاون.

وبمناسبة أسبوع القضاء، ردّ رئيس السلطة القضائية على رسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله مجتبى الخامنئي (حفظه الله).

وقد استهل رئيس السلطة القضائية رسالته هذه بتقديم التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله "بهشتي"، مؤسس الجهاز القضائي وفق المنهج الإسلامي والعلوي، ورفاقه الـ72، لافتًا إلى أن مراسم أسبوع القضاء قد تزيّنت برسالة النور والهداية الصادرة عن قائد الثورة الإسلامية، وقد بلغتنا توجيهاتكم الواجبة الاتباع.

وذكر حجة الإسلام إيجئي، أن البرامج الجديدة لتطوير الأداء القضائي ستُعد بناء على "وثيقة التحول والتطور" التي تمت مراجعتها، مع تركيز خاص على الإسراع في التنفيذ والإشراف بأسلوب حديث.

وأكد رئيس السلطة القضائية في رسالته، أن أي ظرف طارئ في البلاد لن يشكّل عائقًا أمام تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي والتغيير في أداء الجهاز القضائي، مشيرًا إلى أن توظيف التكنولوجيا الإلكترونية سيسهم في تقليل زمن المحاكمات وتسريع تنفيذ الأحكام مع الحفاظ على مبادئ العدل والإنصاف.

وأعلن كذلك، أن تقييم أداء السلطة القضائية سيُسند إلى مراكز علمية ومهنية مستقلة خارج الجهاز القضائي، على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى قائد الثورة، بهدف تعزيز الشفافية ورفع نسبة رضا المواطنين.

وختم رئيس السلطة القضائية رسالته بالقول، إنه يثق، بفضل الله ودعوات القيادة، بأن تقدم الأشهر القادمة تقارير "مرضية" عن إنجازات القضاء في إيران.

الكلمات المفتاحية