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تجمع العلماء المسلمين: "اتفاق الإطار" وثيقة إذعان وخيانة تستوجب إسقاط السلطة دستوريًا

2026-06-29 17:54
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أكّد تجمع العلماء المسلمين في لبنان، أن "اتفاق الإطار" الموقّع بين السلطة اللبنانية والاحتلال "الإسرائيلي"، هو مخالفة صريحة للدستور اللبناني، مشددًا على أنه "وثيقة إذعان" أعطت للاحتلال حق البقاء على الأرض اللبنانية واحتلالها.

وشدّد التجمع في بيانه على أن دخول السلطة في حلف مع العدو بهدف القضاء على المقاومة، يُعدّ "خيانة تستوجب إسقاط هذه السلطة عبر الأطر الدستورية".

وأكّد التّجمع كذلك، تمسّكه التام بمسار مفاوضات إسلام آباد، موجهًا نداءً إلى القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمتابعة التمسّك بالبند الأول من مذكرة التفاهم لحماية الثوابت المشتركة.

الكلمات المفتاحية
تجمع العلماء المسلمين في لبنان اتفاق العار
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