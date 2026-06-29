أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن شكره للحكومة العراقية ومحافظ كربلاء المقدسة على اهتمامهما بإقامة مراسم تشييع الجثمان الطاهر للشهيد آية الله السيد علي الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه) في العتبات المقدسة، معبرًا عن ثقته بأن هذا الحدث العظيم سيجلب بركات وفيرة للأمة الإسلامية، ولا سيما للشعبين الكبيرين العراقي والإيراني.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" بأن نصيف جاسم الخطابي، محافظ كربلاء المقدسة، التقى مساء أمس الأحد (28 حزيران 2026)، بوزير الخارجية الإيراني الذي يزور حاليًا العراق، وأجرى معه محادثات.

وفي هذا اللقاء، قدّم محافظ كربلاء المقدسة التعازي للوزير عراقجي والوفد المرافق له بمناسبة استشهاد سماحة الإمام الخامنئي وجمع من المسؤولين وعدد كبير من الشعب الإيراني إثر العدوان العسكري الصهيو-أميركي على إيران، وأشاد بصمود وثبات الشعب الإيراني في مواجهة هذا العدوان الهمجي.

كذلك، أعرب محافظ كربلاء المقدسة عن تقديره لقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوفير إمكانية تشييع الجثمان الطاهر لسماحته في العراق، معلنًا استعداد الأجهزة والجهات المحلية في محافظة كربلاء التام لاستقبال الزوار والمشيعين بشكل لائق.

من جانبه، شكر عراقجي الحكومة العراقية ومحافظ كربلاء المقدسة على اهتمامهما بإقامة مراسم تشييع الإمام الخامنئي في العتبات المقدسة، معربًا عن ثقته بأن هذا الحدث العظيم سيجلب بركات وفيرة للأمة الإسلامية، ولا سيما للشعبين الكبيرين العراقي والإيراني.

وجرى في هذا اللقاء تبادل الآراء حول كيفية إقامة المراسم والإمكانات والقدرات المطلوبة لذلك، وتقرر استمرار التنسيقات اللازمة في هذا الصدد عبر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد وقنصليات إيران في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

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