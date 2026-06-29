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إيران

بقائي: أولويتنا ضمان تنفيذ مذكّرة التفاهم.. ولا اجتماعات تفاوضية في الأيام المقبلة
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إيران

بقائي: أولويتنا ضمان تنفيذ مذكّرة التفاهم.. ولا اجتماعات تفاوضية في الأيام المقبلة

2026-06-29 22:33
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أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ "أولوية إيران الحالية هي ضمان تنفيذ بنود مذكّرة التفاهم"، معلنًا في الوقت نفسه عن أنّ إيران "لن تعقد أيّ اجتماعات تفاوضية على أيّ مستوى مع الجانب الأميركي في الأيام المقبلة".

وقال بقائي، في تصريح، مساء الاثنين 29 حزيران/يونيو 2026: "حول الالتزام بالمادة 10 المتعلقة ببيع النفط، أصدرت الولايات المتحدة التصاريح اللازمة ونحن نتابع عملية التنفيذ".

أضاف: "أمّا المادة 11 والمتعلّقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة فنحن نتابع عملية التنفيذ أيضًا".

وأعلن عن أنّه "سيتم إيفاد وفد من الخبراء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الدوحة هذا الأسبوع"، موضحًا أنّ "سفر الممثلين الأميركيين إلى قطر لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني التي تهدف إلى متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما فيها المادة 11".

الكلمات المفتاحية
إيران تفاهم إسلام أباد
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