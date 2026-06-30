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لبنان

الرئيس بري: إذا مسّوا بقائد الجيش فلن نسكت 
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لبنان

الرئيس بري: إذا مسّوا بقائد الجيش فلن نسكت 

2026-06-30 08:18
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نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله :"إن رئيس الحكومة نواف سلام اتصل بي وشكرني على تهدئة الناس وإخراجهم من الشارع، وقال لي: أنا اللبون. فقلت له: حسنًا اُخرج من هذا الاتفاق". 

ووفق ما نقلت صحيفة "الأخبار"، أضاف الرئيس بري أن "هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية، فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. في السابق واجهوا نجاح واكيم وزاهر الخطيب، أما اليوم فسيواجهونني ومعي عدد كبير جدًا من النواب".

وجدّد الرئيس بري تحذيره من خطر الفتنة الداخلية، قائلًا: "الذين أعدوا هذا الاتفاق يريدون إشعال فتنة، أما أنا فلا أريدها، وأضغط لمنع الانفجار. حتى حزب الله يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 أيار... هم يريدون فتنة". واعتبر أن "الخطر الأكبر الذي يُنذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده العماد رودولف هيكل. إذا مسّوا بالجيش أو قائده، فلن نسكت أبدًا".

ورأى الرئيس بري أن هذا المسار "صُمم أصلًا لضرب مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران"، مضيفًا:" أنا خائف أيضًا على مسار إسلام آباد. ربما دخلت المنطقة، والمسار الإيراني، مرحلة صعبة قد تطول، لأننا نعيش اليوم مناخ منافسة داخل الإدارة الأميركية بين ماركو روبيو وجاي دي فانس، وهي منافسة قد تستمر طويلًا، وأخشى أن تدفع المنطقة ثمن التجاذبات الأميركية الداخلية، والأميركية - "الإسرائيلية"".

الكلمات المفتاحية
نبيه بري نواف سلام رودولف هيكل اتفاق العار
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