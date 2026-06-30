انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026) مع ارتفاع أسعار النفط ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.03% إلى 4,045.95 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 % الليلة الماضية نتيجة "الهجمات" المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا 1.16 دولار، أو 1.61%، لتبلغ 73.15 دولارًا للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار، بما يعادل 2.2%، ليسجل 70.75 دولارًا للبرميل عند التسوية.

الكلمات المفتاحية