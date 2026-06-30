العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي توسيع العدوان الإسرائيلي بذريعة «الخلايا»: ريف درعا يقاوم... بما تيسّر له

عربي ودولي

 انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

 انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط

2026-06-30 08:28
51

 انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026) مع ارتفاع أسعار النفط ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.03% إلى 4,045.95 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 %  الليلة الماضية نتيجة "الهجمات" المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا 1.16 دولار، أو 1.61%، لتبلغ 73.15 دولارًا للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار، بما يعادل 2.2%، ليسجل 70.75 دولارًا للبرميل عند التسوية.

الكلمات المفتاحية
النفط الذهب
إقرأ المزيد
المزيد
 انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط
 انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
ارتفاع تكاليف شحن البضائع.. تسابق الشركات لتجنّب الرسوم الجديدة التي سيفرضها ترامب
ارتفاع تكاليف شحن البضائع.. تسابق الشركات لتجنّب الرسوم الجديدة التي سيفرضها ترامب
عربي ودولي منذ 16 ساعة
الشرطة الألمانية: سقوط قتلى بإطلاق نار شمالي ألمانيا
الشرطة الألمانية: سقوط قتلى بإطلاق نار شمالي ألمانيا
عربي ودولي منذ 17 ساعة
آية الله قاسم: مقاومة لبنان امتداد لنهج الحسين وإحياء عاشوراء يجدّد الوعي
آية الله قاسم: مقاومة لبنان امتداد لنهج الحسين وإحياء عاشوراء يجدّد الوعي
عربي ودولي منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
 انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط
 انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
النفط يصعد بعد تبادل الضربات بين إيران وأميركا في الشرق الأوسط
النفط يصعد بعد تبادل الضربات بين إيران وأميركا في الشرق الأوسط
عربي ودولي منذ يوم
الذهب يتجه نحو الخسارة للأسبوع الرابع على التوالي
الذهب يتجه نحو الخسارة للأسبوع الرابع على التوالي
عربي ودولي منذ 3 أيام
انخفاض أسعار النفط مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز
انخفاض أسعار النفط مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز
عربي ودولي منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة