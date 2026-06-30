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لبنان

جنبلاط: "يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم"

2026-06-30 08:45
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يشارك الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مذكراته الصادرة عن دار "ستوك" الفرنسية، في كتاب بعنوان "Un Destin au Levant – قدر من المشرق".

وعقب إهداء نسخة إلى رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، اتصل الجميل بجنبلاط شاكرًا له الإهداء، ودار بينهما نقاش ذكّر فيه جنبلاط الجميل باتفاق 17 أيار 1983 والمواجهة التي حصلت بينهما آنذاك، ليضيف جنبلاط: "يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم"، أي أمام اتفاق العار المسمى باتفاق "الإطار الثلاثي" المذل والمهين. 

الكلمات المفتاحية
وليد جنبلاط اتفاق العار
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