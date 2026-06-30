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إيران

عراقجي ونظيره الفرنسي يناقشان آخر التطورات الإقليمية والدولية
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إيران

عراقجي ونظيره الفرنسي يناقشان آخر التطورات الإقليمية والدولية

2026-06-30 09:19
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بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في اتصال هاتفي جرى مساء أمس الاثنين (29 حزيران 2026)، آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة "إرنا" الیوم الثلاثاء نقلًا عن وزارة الخارجية، أن الجانبين تبادلا في هذا الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء بنود "مذكرة تفاهم إسلام آباد" ومسار تنفيذها، بهدف إنهاء الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران.
 

الكلمات المفتاحية
فرنسا الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي
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