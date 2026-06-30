أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمانشاه (غربي البلاد)، عن استشهاد عنصرين من الحرس الثوري المحليين وإصابة اثنين آخرين، في إثر عمل إرهابي جبان استهدف مدينة باوه شمال غربي المحافظة.

ووفق وكالة "إرنا"، فقد وقع هذا الاعتداء إثر إطلاق إرهابيين النار مساء أمس الاثنين (29 حزيران 2026)؛ ولا تزال الجهات المختصة تتابع تفاصيل هذا الحادث والإجراءات المتخذة لتحديد هوية المعتدين.

وأضافت العلاقات العامة للحرس الثوري في كرمانشاه، أن الشهيدين اللذين ارتقيا في إثر هذا الحادث الإرهابي، هما: الشهيد برهان کريساني والشهيد خالد خالدي‌نيا.

علمًا بأن مدينة باوه قدمت لغاية الآن 640 شهيدًا و875 جريحًا و27 من المصابين في سبيل الدفاع عن النظام والثورة الإسلامية.

يُشار إلى أنّ هذه المدينة الحدودية ذات الغالبية السنية ويبلغ عدد سكانها نحو 67 ألف نسمة، تقع على بعد 125 كيلومترًا شمال غربي محافظة كرمانشاه.

الكلمات المفتاحية