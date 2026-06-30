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فلسطين

غزة: 8 شهداء في غارات للاحتلال على المواصي والقصف يطال خيام النازحين
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فلسطين

غزة: 8 شهداء في غارات للاحتلال على المواصي والقصف يطال خيام النازحين

2026-06-30 10:40
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في اليوم الـ264 من اتفاق وقف الحرب، واصل جيش الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات "إسرائيلية" على مناطق في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستشهد مواطنان وأصيب 27 في غارة "اسرائيلية" على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن أحدهما محمد فتحي أبو فخر قيادي في كتائب القسام برفح استشهد معه أيضًا خليل حسين خليل اللوقه، وهو الرابع بين إخوته الشهداء.

كما قصفت طائرات حربية معادية ليلًا خيام النازحين قرب جامعة الأقصى في خان يونس، مما أسفر عن استشهاد المواطنة ديانا محمد سالم ابودراز 23 عامًا وابنتها الطفلة سوار ثائر ابو دراز تبلغ من العمر عام واحد. 

وأدى القصف لإحراق عشرات الخيام وتدميرها.

وفي وقت سابق، استشهد سليم خضر الأشقر (31 عامًا) في بلدة القرارة شمال خانيونس وهو وحيد والديه بين سبع شقيقات بالرصاص وقد ترك زوجته حامل بمولوده الاول بالشهر الرابع.

وسط القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وأصيب خمسة آخرون في قصف "اسرائيلي" استهدف تجمّعًا للمواطنين في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح.

وجدد جيش الاحتلال عمليات نسف شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونسف أيضًا منازل شرقي مدينة غزة.

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة
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