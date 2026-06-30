أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها.

وفي تصريح له من عين التينة بعد لقائه الرئيس بري، قال باسيل "إننا نقف مع كل ما يحفظ لبنان ويحميه ويحمي سيادته واستقلاله، وضد أي إجراء يذكي الفتنة".

وشدّد باسيل على أن الجيش رمز الوحدة الوطنية في لبنان، مشيرًا الى أن الوحدة الوطنية تمنع أيّ فتنة وتواجه أيّ خطر قادم من الخارج.

وأشار بيان صادر عن مكتب باسيل أن رئيس التيار الوطني الحر كان قد طرح في وقت سابق "مقترح حماية لبنان" وتم تقديمه من خلال جولات شملت مختلف الكتل النيابية، ومستندًا إلى رؤية تقوم على التوافق الوطني لحماية البلاد، من خلال نبذ الفتنة والعنف والحفاظ على السلم الأهلي، ورفض الاحتلال "الإسرائيلي" وأي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، والتأكيد على حصرية قرار السلاح بيد الدولة.

كما يشدّد المقترح على ضرورة انسحاب العدو الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف اعتداءاته، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، واعتماد الحوار بين اللبنانيين مدخلًا لأيّ حل سياسي يكرّس سيادة الدولة ووحدتها ويؤسس لاستقرار طويل الأمد.

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