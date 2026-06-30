وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان التفاهم الأخير (بین إیران و الولايات المتحدة)، بأنه إنجاز تاريخي للشعب الإيراني في المضمار الدبلوماسي، وقال: إن الحكومة قد سعت في كافة مراحل المفاوضات إلى استعادة حقوق الشعب الإيراني من منطلق العزة والکرامة والحفاظ على المصالح الوطنية؛ مشددًا على أن طهران لن ترضخ للمطالب الإملائية للأعداء تحت أي ظرف.

كلام بزشكيان جاء خلال اجتماع مع أعضاء "رابطة مدرسي الحوزة العلمية" في قم المقدسة، وذلك في إطار زيارة بدأها یوم الأحد الماضي إلى هذه المدينة الكائنة جنوبي العاصمة طهران، حيث استعرض أهم التحولات، التحديات، التهديدات، والقرارات الاستراتيجية التي اتخذتها البلاد خلال العامين الماضيين.

وقدم بزشكيان شرحًا فيما يخص النجاحات والمكتسبات الجوهرية التي حققها النظام في دحر الأعداء الطامعين والتصدي لاعتداءاتهم، واصفاً صمود الشعب الإيراني، والدفاع البطولي للقوات المسلحة، والمشاركة الشعبية المدوية والمؤثرة في مساندة البلاد، بأنها صفحة اخرى في السجل الذهبي للتاريخ الإيراني، ومصدرًا للفخر والشموخ في العالم الإسلامي وأحرار العالم.

وفي معرض الإشادة والثناء على صمود الشعب الإيراني، وتضحيات القوات المسلحة، والمؤازرة الجماهيرية الفريدة لاجتياز المرحلة العصيبة الراهنة، قال: إن ما شهدته الأشهر الماضية لم يكن إلا تجليًا ساطعًا للتماسك الوطني، وإخلاص الشعب تجاه الوطن والثورة والنظام، واستنفارًا لكافة طاقات الدولة دفاعًا عن العزة والأمن القومي.

وأشار رئيس الجمهورية إلى الملاحم البطولية التي سطرتها القوات المسلحة في الذود على ثغور البلاد، كما أشاد بتضافر الجهود من قبل التجار، والمنتجين وأصحاب المهن، ورجال الاعمال، في سياق تأمين احتياجات الشعب خلال الظروف الاستثنائية، مضیفًا: في الأيام التي سعى فيها الأعداء إلى إرباك وزعزعة استقرار البلاد عبر ضغوط شاملة، تمكن الشعب الإيراني بفضل تضامنه، وتحمله للمسؤولية، وحضوره الواعي، من إحباط مخططاتهم، ليثبت مرة أخرى بأن رصید البلاد الحقيقي هو الشعب، والثقة المتبادلة بين الشعب والنظام.

وفي جانب آخر من تصریحاته، استعرض بزشكيان مسار المفاوضات مع أميرکا ومذكرة تفاهم إسلام آباد، وقال: إن كافة مراحل المفاوضات قد سارت في إطار السياسات العليا للنظام، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبی خامنئي، وضمن الأطر والآليات القانونية للدولة.

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