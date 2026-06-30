أعلن المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو عن وصول وفد من حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار النونو إلى أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، بهدف استكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأضاف: "الوفد يضع على رأس جدول أعماله وقف الانتهاكات "الإسرائيلية" المتصاعدة في قطاع غزة، وجرائم القتل والاغتيال اليومية، وضمان التزام الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة، بما في ذلك مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية، وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ".

وتابع: "هذه الجولة ستتضمن أيضًا استكمال بحث خارطة الطريق التي أعدها السيد ميلادينوف، بالتعاون مع الإخوة الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولًا إلى الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من جميع أراضي القطاع".

وختم النونو بالقول: "إننا جادون في الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبنا، ويوقف جرائم الاحتلال، ويحقّق تقدمًا في استعادة الحقوق السياسية لشعبنا، وفي مقدمتها الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

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