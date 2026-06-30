العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي واكيم من عين التينة: الهدف من اتفاق واشنطن تفكيك لبنان عن طريق حرب أهلية

فلسطين

وفد من حماس في مصر لاستكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

وفد من حماس في مصر لاستكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار

2026-06-30 13:56
99

أعلن المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو عن وصول وفد من حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار النونو إلى أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، بهدف استكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأضاف: "الوفد يضع على رأس جدول أعماله وقف الانتهاكات "الإسرائيلية" المتصاعدة في قطاع غزة، وجرائم القتل والاغتيال اليومية، وضمان التزام الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة، بما في ذلك مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية، وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ".

وتابع: "هذه الجولة ستتضمن أيضًا استكمال بحث خارطة الطريق التي أعدها السيد ميلادينوف، بالتعاون مع الإخوة الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولًا إلى الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من جميع أراضي القطاع".

وختم النونو بالقول: "إننا جادون في الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبنا، ويوقف جرائم الاحتلال، ويحقّق تقدمًا في استعادة الحقوق السياسية لشعبنا، وفي مقدمتها الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

الكلمات المفتاحية
مصر العدوان الصهيوني على غزة حركة حماس
إقرأ المزيد
المزيد
وفد من حماس في مصر لاستكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار
وفد من حماس في مصر لاستكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار
فلسطين منذ 4 ساعات
غزة: 8 شهداء في غارات للاحتلال على المواصي والقصف يطال خيام النازحين
غزة: 8 شهداء في غارات للاحتلال على المواصي والقصف يطال خيام النازحين
فلسطين منذ 7 ساعات
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل استهداف الطلبة في الضفة الغربية خلال الامتحانات
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل استهداف الطلبة في الضفة الغربية خلال الامتحانات
فلسطين منذ يوم
أبو عبيدة يحيي أبطال سوريا الذين تصدوا لتوغل الاحتلال
أبو عبيدة يحيي أبطال سوريا الذين تصدوا لتوغل الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية عابدين
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
وفد من حماس في مصر لاستكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار
وفد من حماس في مصر لاستكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار
فلسطين منذ 4 ساعات
الرئيس بري تلقى اتصالًا من وزير خارجية مصر: لوجوب تجنب الفتنة 
الرئيس بري تلقى اتصالًا من وزير خارجية مصر: لوجوب تجنب الفتنة 
لبنان منذ يوم
الاحتلال يواصل اعتداءاته في غزة: شهيد وجرحى في شارع الجلاء
الاحتلال يواصل اعتداءاته في غزة: شهيد وجرحى في شارع الجلاء
فلسطين منذ يومين
شهداء ومصابون في إطلاق نار وقصف
شهداء ومصابون في إطلاق نار وقصف "إسرائيلي" على غزة
فلسطين منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة