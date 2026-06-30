دعت رئيسة سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار، إلى فتح تحقيق حول تدخل الكيان الصهيوني في الانتخابات البرلمانية السلوفينية التي جرت في آذار/مارس، وفي انتخابات شهدتها دول أوروبية أخرى.

ويتمثل التدخل عبر حملات تضليل إلكتروني استخدمت تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي.

وبحسب تحقيقات أجهزة الاستخبارات السلوفينية، استهدفت حملة تضليل إلكترونية الحزب الليبرالي الحاكم آنذاك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.

وأفادت التحقيقات بأن الحملة نُسبت إلى شركة استخبارات "إسرائيلية" خاصة، بالتنسيق مع قوى من المعارضة اليمينية.

وسبق أن اتّهمت موسار كيان العدو بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، على خلفية الاعتداءات "الإسرائيلية" الواسعة في القطاع.

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