أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مراسم تشييع الشهيد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قده) تمثل حدثًا مهمًا بالنسبة للجمهورية الإسلامية وأحرار العالم، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال الترتيبات اللازمة لإقامة مراسم التشييع.

وقال بقائي إن العلاقات بين إيران والعراق قوية ومتينة، موضحًا أن أحد الأهداف الأساسية لزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد كان التنسيق مع المسؤولين العراقيين بشأن ترتيبات مراسم التشييع.

وأشاد بالموقف العراقي خلال الحرب، واصفًا إياه بأنه كان "مسؤولًا ومتضامنًا مع إخوانهم في الجمهورية الإسلامية"، مؤكدًا أن طهران تقدر هذا الموقف.

وأضاف أن هناك ترقبًا واسعًا لدى الشعب العراقي لإقامة مراسم التشييع، لافتًا إلى أن العراقيين ينتظرون وصول جثمان القائد الشهيد للمشاركة في مراسم الوداع.

وفي الشأن السياسي، أكد بقائي أن إيران تتابع لحظة بلحظة مدى التزام الطرف الآخر بتعهداته، مشددًا على ضرورة التزامه الكامل بمذكرة التفاهم وتنفيذ جميع بنودها.

كما دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الالتزام بمهامه الفنية، بدلًا من إصدار ما وصفها بالبيانات السياسية، مؤكدًا أن إيران لن تترك أي فرصة من أجل تأمين مصالحها الوطنية ومصالح شعوب المنطقة.

وفي ما يتعلق بلبنان، شدد بقائي على أن موقف الجمهورية الإسلامية واضح وثابت، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ تعهدها الصريح بوقف الحرب في جميع الجبهات.

وأكد أن أيّ إخلال من جانب الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم سيؤثر سلبًا، بلا شك على المسار الراهن، محمّلًا الطرف الآخر مسؤولية الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه لضمان استمرار هذا المسار.

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