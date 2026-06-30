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الإطار التنسيقي يدعو للمشاركة بتشييع الإمام الخامنئي في العراق
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عربي ودولي

الإطار التنسيقي يدعو للمشاركة بتشييع الإمام الخامنئي في العراق

2026-06-30 15:39
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دعا الإطار التنسيقي في العراق إلى مشاركة جماهيرية واسعة في مراسم تشييع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي أعلى الله مقامه.

وجاءت الدعوة في بيان أصدره الإطار التنسيقي عقب اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي جرى خلاله البحث في عدد من الملفات السياسية والأمنية.

وأوضح البيان أن المجتمعين كرروا توجيه التعازي إلى الأمة الإسلامية والشعب العراقي باستشهاد سبط رسول الله وآله في واقعة عاشوراء الخالدة، مثمنين دور الأجهزة الامنية والخدمية والمواكب الحسينية في إنجاح ممارسة هذه الشعيرة العظيمة.

ودعا الإطار التنسيقي جماهير الشعب العراقي إلى "المشاركة الواسعة في تشييع فقيد الأمة الإسلامية السيد الشهيد الخامنئي (قدس سره الشريف)، في الأراضي العراقية وفاءً لتلك الدماء الزكية".

وجدد الإطار التنسيقي "تأكيده على دعم جهود محاربة الفساد وعملية صولة الفجر"، وأعلن المجتمعون "دعمهم وتأييدهم للخطوات الحكومية والقضائية بما يعيد الثقة بالعملية السياسية"، مشددين على ضرورة استدامة تلك الجهود وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين، ووقف هدر المال العام.
 

الكلمات المفتاحية
العراق الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي الاطار التنسيقي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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