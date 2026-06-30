أظهرت مجموعة بيانات نشرها مكتب الإحصاء المركزي في كيان العدو، استنادًا إلى المسح الاجتماعي لعام 2025 أن، 87% من البالغين بين المستوطنين يعبرون عن ثقتهم بمنظومة الرعاية الصحية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين مؤسسات الكيان.

وبحسب الإحصاء، يأتي بعدها جيش الاحتلال بنسبة 83% من الثقة، تليه الشرطة بنسبة 55%، ثم السلطة القضائية بنسبة 48%، فالحكومة بنسبة 36% فقط، بينما جاء الكنيست في ذيل القائمة بنسبة 33% فقط.

كذلك أعرب 92% من المستوطنين عن ثقتهم بالجيش "الإسرائيلي". أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية، فقد ظهرت فروقات داخل المجتمع اليهودي تبعًا لمستوى التدين، إذ أعرب 63% من العلمانيين عن ثقتهم بالجهاز القضائي، مقابل 44% من التقليديين، و32% من المتدينين، و13% فقط من اليهود الحريديم.

كما برزت فروقات ملحوظة أيضًا في مستوى الثقة بالحكومة؛ إذ أعرب 64% من المتدينين عن ثقتهم بها، مقابل 56% من التقليديين المتدينين، و42% من التقليديين غير المتدينين، و37% من الحريديم، و21% فقط من العلمانيين.

وبالمقارنة مع نتائج المسح الاجتماعي لعام 2015، يتبين أن الثقة بالسلطة القضائية تراجعت بنحو 10 نقاط مئوية. كما انخفضت الثقة بالحكومة من 40% إلى 36%، وتراجعت الثقة بالكنيست من 38% إلى 33%.

في المقابل، بقيت الثقة بالجيش "الإسرائيلي" مرتفعة عند أكثر من 80%، فيما ارتفعت الثقة بالسلطات المحلية إلى 72%. أما مستوى الثقة بشرطة الاحتلال فظل مستقرًا، في حين ارتفعت الثقة بوسائل الإعلام بشكل طفيف من 40% إلى 43%، لكنها ما زالت دون مستوى ثقة نصف الجمهور.

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