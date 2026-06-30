نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، ما زعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروجت له وسائل إعلامه عن عقد لقاء جديد بين الوفدين الإيراني والأميركي في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الأنصاري، في تصريحٍ له، اليوم الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2026: "لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران"، موضحًا أنّ "المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة، حيث يعقدان لقاءات مع الوسطاء لبحث مسار المفاوضات الإيرانية – الأميركية".

وأضاف الأنصار: "ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة، ولن يجتمعا مباشرةً مع المسؤولين الإيرانيين"، مشيرًا إلى أنّ "التركيز الآن ينصب على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما كانا عليه قبل الحرب".

وتطرق الأنصاري إلى الوضع في مضيق هرمز، فقال: "مضيق هرمز وآلية فتحه وعودة الملاحة فيه ملفات في غاية الأهمية، وننسق مع سلطنة عُمان بشأن المضيق والعبور الآمن للسفن".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن أنّ فريقًا أميركيًا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات تُعقد اليوم الثلاثاء. في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ الوفد الإيراني الذي سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، "لن يعقد أي اجتماعات تفاوضية، على أي مستوى، مع الجانب الأميركي خلال الأيام المقبلة".



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