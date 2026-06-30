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إيران

غريب آبادي: على الكيان الصهيوني أن يسحب قواته من لبنان
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إيران

غريب آبادي: على الكيان الصهيوني أن يسحب قواته من لبنان

2026-06-30 21:14
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أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية تشهد تقدمًا في بعض بنودها، إلا أن هناك انتهاكات للالتزامات المتفق عليها في ما يتعلق بالوضع في لبنان، مشددًا على أن "الحرب في لبنان يجب أن تتوقف وأن تنسحب القوات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية".

وأوضح غريب آبادي في تصريحات له اليوم الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2026، أن إيران شكلت فريق عمل خاصًا لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم، قائلًا: "نحن نرصد جميع حالات الإخلال والخرق للالتزامات".

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "في حال توافر الظروف المناسبة، فإن مجموعات العمل ستباشر المفاوضات".

وفيما يتعلق بالدوحة، نفى غريب آبادي مجددًا وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلًا: "لا نجري أي محادثات مع الأميركيين في الدوحة. صحيح أن المسؤولين الأميركيين سيتوجهون إلى هناك، لكن ليست لدينا أي خطط للقاء بهم".

ولفت غريب آبادي إلى إن الخبراء الإيرانيين سيواصلون خلال يومي غد وبعد غد متابعة ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الدوحة، موضحًا أن وجود الوفد الإيراني على مستوى الخبراء في الدوحة يهدف فقط إلى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم عبر الوساطة القطرية.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الصهيوني تفاهم إسلام أباد
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