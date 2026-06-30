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لبنان

حزب الله شيّع الشهيدين حيدر قاسم السيد
لبنان

حزب الله شيّع الشهيدين حيدر قاسم السيد "أبو الفضل" وعلي أسد سلهب "ياسين" في يونين

2026-06-30 22:11
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شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة يونين البقاعية الشهيدين السعيدين: القائد المجاهد حيدر قاسم السيد "أبو الفضل"، والشهيد المجاهد علي أسد سلهب "ياسين"، بحضور فعاليات وشخصيات دينية وسياسية ونواب.

استهلت مراسم التشييع بأداء قسم العهد والوفاء للمقاومة، وكلمة نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر الذي توجه إلى "الشهيدين العزيزين الغاليين، المقاومين المضحيين، حيدر وعلي"، قائلًا: "السلام على روحيكما الزكيتين، وعلى دمائكما وشجاعتكما، والسلام عليكما، طبتما وطابت الأرض التي ترعرعتما عليها، ومنها نشأتما وولدتما، والسلام على الأرض التي عليها جاهدتما، وعليها استشهدتما".

وتطرق السيد شكر في كلمة إلى الأوضاع المستجدة فقال: "لن نحزن ولن نهن ولن نتراجع ولن نتردد، وسنبقى في الميدان، في ميدان المواجهة مع العدو الأميركي والصهيوني الذي كاد كيدًا بالمقاومة الإسلامية في لبنان وبالثورة الإسلامية في إيران والعراق واليمن وفي كل مكان". 

أضاف: "سوف نبقى في مسيرة المقاومة ونقول للمتخاذلين والخونة الذين وقّعوا مع العدو الصهيوني بإشراف من الشر المطلق في العالم والشيطان الأكبر أميركا، نقول لهم خسئتم أن تقضوا على مسيرتنا لأن فينا كثيرًا من أمثال حيدر وعلي وإخوانهما في هذه المسيرة، يُعدّون بالآلاف، بل بالملايين، سيلقنونكم درسًا أيها الخونة لن تنسوه أبدًا، وعلى مدار حياتنا سنبقى على عهد المقاومة".
وأمّ السيد فيصل شكر الصلاة على جثماني الشهيدين، لينطلق بعدها موكب التشييع إلى جنة الشهداء في البلدة حيث ووري جثماني الشهيدين في الثرى.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الشهداء
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