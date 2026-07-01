شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة زبود والجوار الشهيد السعيد علي حسين عباس (جهاد)، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة الحسينية بنثر الورود والأرز، قبل انطلاق موكب التشييع، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفعاليات العلمائية والحزبية والاجتماعية، وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدّم موكب التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولًا إلى الجبانة، حيث أُقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و"إسرائيل".

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، ووري الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.



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