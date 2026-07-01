أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف، أن إيران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة قبل تنفيذ كامل شروط مذكرة التفاهم القائمة. مؤكدًا أن "قضية لبنان كانت هي الأولوية الأهم والأولى بالنسبة لنا في المحادثات التي أجريت".

وشدد رئيس وفد التفاوض الإيراني في حديث لتلفزيون إيران الرسمي أن الضمان الرئيسي لإيران لم يكن ولن يكون مجلس الأمن، بل قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على أن "الميدان القوي، والقدرة الهجومية، والقوة الصاروخية ليست موضعاً للتفاوض".

وقدم قاليباف شرحًا حول آخر التطورات المتعلقة بتفاهم إسلام آباد، ومحادثات سويسرا. وقال: "ما يحدث الآن بيننا وبين أميركا هو أننا وقعنا هذه المذكرة، ويواصل الوسطاء، أي باكستان وقطر، دورهم التيسيري. ونحن أيضًا نتابع مرحلة الحوار لتحقيق المادة 13 من هذه المذكرة".

وأضاف قاليباف: "ما ذكرته يتعلق بالأحداث التي وقعت على الشريط الساحلي. حرب كانت واسعة جدًا من الناحية الجغرافية؛ أي أن دولة بحجم إيران، بهذا الامتداد، كانت منخرطة في حرب شاملة. من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كنا في حالة حرب؛ حرب برية، وبحرية، وجوية، مصحوبة بتهديدات داخلية وأمنية؛ أي حرب شاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جبهة المقاومة واسعة أيضًا؛ من جنوب لبنان إلى اليمن والعراق، وكلها كانت منخرطة في هذه الحرب".

وتابع قاليباف: "لذلك، عندما انتهت هذه الحرب وتحول وقف إطلاق النار إلى إنهاء للحرب، فمن الطبيعي أن تنشأ إشكالات وخلافات وأحداث في طريق التنفيذ، خاصة في مكان مثل الكيان الصهيوني. في هذه المذكرة، وفي الالتزام الذي قطعته أميركا في البند الأول، تم التأكيد على أن الحرب في لبنان يجب أن تنتهي، ولا يتم تنفيذ أي عمليات عسكرية، ويعود الناس إلى أراضيهم، وتكون السيادة الوطنية اللبنانية هي السائدة على أراضيها. هذا نصر كبير ويجب تحقيقه".

وقال: "نحن الآن نتابع تنفيذ هذا التفاهم فعليًا. ومع ذلك، نشهد أحيانًا بعض التوترات ليلًا؛ بما في ذلك محاولات البعض في مضيق هرمز، فيما يتعلق بالمرور، للقيام بإجراءات خارج الاتفاق، خلافًا لإدارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقع على عاتقها وفقًا للمادة 5 من هذه المذكرة. بطبيعة الحال، تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتنفيذ ذلك الاتفاق".

وشدد قاليباف على أن "أميركا ملزمة أيضًا بتنفيذ التزاماتها. إذا أدت إجراءات إلى انتهاك الاتفاق، سواء في حركة المرور أو أي إجراء آخر يُعتبر انتهاكًا لإنهاء الحرب وانتهاكاً للمذكرة، فسنرد حتمًا، وبطبيعة الحال قد يرد الطرف الآخر أيضًا. وآخر حالة كانت قبل بضع ليال، حيث تم استهداف مقار أميركا في البحرين والكويت، وذلك في نفس الإطار. جزء من هذه الأحداث طبيعي، ويظهر أننا مصرّون على المذكرة".

مستعدون للحرب

وأكد رئيس وفد التفاوض الإيراني، في معرض شرحه لمسار تنفيذ المذكرة، أن المفاوضات الحالية تدور حول تنفيذ الالتزامات، مشددًا على أن "إيران مستعدة للحرب إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ تعهداته".

وأوضح قاليباف، أن "ملف لبنان مختلف؛ لأن الكيان الصهيوني احتل جزءًا من جنوب لبنان عسكريًا، وكانت الاشتباكات العسكرية في تلك المنطقة شديدة. لكن منذ توقيع المذكرة وبدء تنفيذها، انخفضت حدة هذه الاشتباكات بشكل ملحوظ، وسأقدم المزيد من التوضيحات حول ذلك".

وقال: "إن جزءًا آخر من إجراءاتنا يتعلق بمجال الميدان ومجال الدبلوماسية. في الجانب الدبلوماسي، نتابع الحوار لتحقيق الشروط الخمسة التي يجب إما تنفيذها فورًا، أو البدء في إجراءاتها التنفيذية ضمن الإطار الزمني المحدد في المذكرة. هدفنا هو التأكد من أن تنفيذ هذه الالتزامات يسير على نحو يؤدي إلى إنجازها في الموعد المحدد".

وشدد قاليباف على أن "وضع الميدان والوضع الدبلوماسي يُتابعان بدقة، على مدار الساعة، وبحساسية عالية، لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بنداً بندًا".

وأضاف رئيس وفد التفاوض الإيراني: "في الزيارة التي قمنا بها إلى سويسرا، ذهبنا للحوار؛ حوار يهدف إلى تحقيق المادة 13 من المذكرة، والتي تتعلق بتنفيذ المواد 1 و4 و5 و10 و11 من مجموع 14 بنداً في المذكرة، ويجب أن تكون هذه البنود إما قد بدأت في التنفيذ أو انتهت".

وشرح قاليباف الفرق بين "الحوار" و"المفاوضات"، قائلاً: "الفرق بينهما هو أن المفاوضات السابقة قد انتهت وتم الانتهاء منها في شكل المذكرة. الآن، وفي إطار تلك المذكرة والجدول الزمني المحدد، نتحاور ونتنسق لتنفيذ الالتزامات. طالما لم تتحقق هذه الالتزامات، لن ندخل في المراحل التالية أساسًا".

وتابع قاليباف: "في هذا الإطار، ذهبنا إلى زيورخ، وعُقد اجتماع رباعي بحضور أميركا والوسيطين، قطر وباكستان. كل هذه الحوارات كانت تهدف إلى متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من المذكرة، أي البنود الخمسة الموقعة في المذكرة".

وأشار رئيس وفد التفاوض الإيراني إلى أن "المفاوضات، بالمعنى الذي كانت عليه خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، منذ إسلام آباد، بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، استمرت حتى التوقيع الرقمي للمذكرة بين الرئيسين. بعد ذلك، انتهت المفاوضات، والآن، وفقاً لبنود تلك المذكرة نفسها، نتحاور فقط لتنفيذ بنودها الأولية. حتى تتحقق هذه المرحلة، لن ندخل في المراحل التالية".

التفاهم بشأن لبنان وثيقة هزيمة أميركا والكيان الصهيوني

وفي معرض إشارته إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى سويسرا، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إن زيارتنا إلى سويسرا كانت في إطار متابعة تنفيذ بنود التفاهم. كان القرار الأولي هو أنه بعد توقيع المذكرة بين الرئيسين، سنتخذ إجراءات للتنسيق والمتابعة بعد حوالي أسبوع، لكن الظروف الميدانية استدعت أن تتم هذه الزيارة في وقت أقرب".

وأضاف قاليباف: "في نفس يوم الخميس الذي تم فيه توقيع المذكرة، بدأ الكيان الصهيوني، الذي يعارض بشدة هذا التفاهم، جهوداً واسعة لتعطيله. والسبب في هذه المعارضة هو أن هذه المذكرة هي في الواقع وثيقة هزيمة لأميركا ووثيقة هزيمة للكيان الصهيوني".

وتابع رئيس المجلس: "في البند الأول من هذه المذكرة، تم النص على أن السيادة الإقليمية للبنان، استنادًا إلى حدوده الرسمية والمعترف بها، يجب الحفاظ عليها، وأن تنتهي الحرب، وتتوقف العمليات العسكرية، ويعود الناس إلى منازلهم، وتنسحب قوات الاحتلال من المناطق التي احتلتها حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار".

وقال قاليباف: "حاول الكيان الصهيوني يومي الخميس والجمعة أن يعرقل تنفيذ هذه المذكرة بتصعيد الهجمات وتدمير بعض النقاط المهمة وإحداث خسائر. وبما أن أميركا هي أيضًا أحد الضامنين لتنفيذ هذا البند المتعلق بلبنان، كان من الضروري متابعة هذا الموضوع بسرعة أكبر؛ ولهذا السبب ذهبنا إلى سويسرا يوم الأحد".

أولويتنا في المفاوضات كانت لبنان

وأكد رئيس وفد التفاوض الإيراني أن أهم أولوياته في المحادثات كانت ملف لبنان، مشيرًا إلى أن الظروف الميدانية اليوم لا تقارن أبدًا بما كانت عليه في الماضي.

وقال قاليباف: "في المحادثات التي أجريت، كانت قضية لبنان هي الأولوية الأهم والأولى بالنسبة لنا، وبعد هذه المشاورات، لا يمكن مقارنة الظروف الميدانية اليوم بما كانت عليه في الماضي بأي حال من الأحوال".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "على الرغم من أن بعض الأحداث لا تزال تحدث، إلا أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم إيران وأميركا ولبنان، للإشراف على تنفيذ إنهاء الحرب وتثبيت السيادة الوطنية اللبنانية".

وأضاف قاليباف: "بالأمس فقط، أجرينا محادثات مع السيد نبيه بري. تم تعيين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثلًا لبلادنا في هذه اللجنة، كما حددت أميركا ممثلها، وينتظر أن يقدم لبنان ممثله أيضًا لتفعيل هذه الآلية".



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