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فلسطين

٤ شهداء ومصابون في غارات
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فلسطين

٤ شهداء ومصابون في غارات "إسرائيلية" خلال ٢٤ ساعة

2026-07-01 09:49
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في اليوم الـ٢٦٥ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة استشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات جوية "إسرائيلية" على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد ثلاثة، وأُصيب ١٧ في قصف من مُسيّرة "إسرائيلية" على غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت مُسيّرة "إسرائيلية" صاروخين على دراجة قرب مدينة أصداء شمالي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة عدد من المارة.

وأُصيب فلسطينيان في غارتين منفصلتين في حي الشيخ رضوان ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتمكنت فرق الإسعاف من نقل جثمان شهيد قتله الجيش "الإسرائيلي" قرب دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

وجدّد الجيش "الإسرائيلي" عمليات النسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياقٍ منفصل، قامت مجموعات مدعومة من الجيش "الإسرائيلي" باختطاف ١٠ مواطنين من مخيم نادي التفاح في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وحسب شهود عيان، قاموا بإجراء تحقيق ميداني معهم في محيط المقبرة الشرقية، قبل إطلاق سراح ٣ مواطنين، ونقل ٧ مواطنين آخرين إلى جهة مجهولة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ١٠٥٣، إضافة إلى ٣٤٠٦ مصابين، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨٦ شهيدًا من تحت أنقاض المباني، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الاول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٣٠٦٦، والمصابين ١٧٣٥١٤.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
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