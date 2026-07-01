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الخارجية الروسية: "الناتو" يتدرب على سيناريوهات هجومية في مناوراته قرب حدودنا

2026-07-01 09:53
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أعلن مدير دائرة القضايا الأوروبية في الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف أن نطاق تدريبات "الناتو" بالقرب من حدود روسيا يكبر، ويتم استخدام السيناريوهات الهجومية بشكل متزايد.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن ماسلينيكوف قوله: إن "النمو في نطاق تدريبات "الناتو"، وخاصة بالقرب من حدود روسيا، والاستخدام المتزايد للسيناريوهات الهجومية فيها أمر لافت للنظر".

وبدأت مناورات "بريز" البحرية، التي تشارك فيها القوات البحرية البلغارية وقوات حلف "الناتو" يوم الثلاثاء الماضي.

كما جرت في أرمينيا منتصف الشهر الماضي مناورات "شريك النسر 2026" Eagle Partner العسكرية المشتركة، بمشاركة وحدات من القوات المسلحة الأرمينية والأميركية والفرنسية واليونانية.

وسجلت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق لحلف "الناتو" على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته العسكرية، واصفًا ذلك بـ"ردع العدوان الروسي".

وقد أعربت موسكو مرات كثيرة عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسته سياسة عسكرة القارة.

الكلمات المفتاحية
روسيا الناتو المناورات العسكرية
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