شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء (الأول من تموز/يوليو 2026)، حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة، في الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم وطالت مسّنًا وعددًا من النساء.

كما اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" سبعة مواطنين، بينهم سيدة، في محافظة الخليل، وذلك عقب مداهمة المدينة. وعُرف من المعتقلين: عامر حمدي الجبريني ووسيم سعيد زلوم وعبد الله شكري الجنيدي والمواطنة عطاف محمد رضوان بدر (66 عامًا)، إلى جانب اعتقال الدكتور وديع محمود البربراوي من بلدة حلحول.

وعلى مدخل بيت عينون شرق الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال السائقين يزن يوسف الفروخ وإياد حامد المطور من مركبتيهما.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل، في مدينة الخليل، عرف من أصحابها: منزل المواطن عبد الله الجنيدي؛ حيث استولت على مركبته من نوع "كيا" وألعاب من منزله، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، امرأتين من محافظة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة، واعتقلت المواطنة ميسر الفقيه من منطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي. كما أضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة فاتن حنايشة عقب مداهمة منزلها، في قرية بيت دجن شرق نابلس، واستولت على حاسوبها الخاص، علمًا أنها تعمل في إحدى الجمعيات الخيرية.

في سياق متصل آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل جنوبي مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما استولت على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، صحفي مسنّ وشاب من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الصحفي حسن محمود عبد الجواد الفرارجة (72عاما)، والشاب أدهم جمال إبراهيم فراج (28عامًا) بعد مداهمة منزليهما.

في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى جنوب بيت لحم، لا سيما مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما أنها حلقة الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحم.

الكلمات المفتاحية